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В Госдуме положительно оценили идею финансовой поддержки «Ахмата» после санкций США

Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи поддержал инициативы по мерам налоговой и финансовой поддержки «Ахмата».

«По инициативе комитета прошёл круглый стол, посвящённый механизмам поддержки футбольного клуба «Ахмат». Поводом для обсуждения послужило решение министерства финансов США включить «Ахмат» в санкционный список. В результате клуб лишился спонсорской поддержки ряда компаний.

В ближайшее время комитет подготовит обращение в правительство РФ с указанием конкретных предложений, направленных на поддержку спортивного клуба», — сообщает пресс-служба комитета.

Председатель комитета Борис Пайкин назвал санкции США по отношению к «Ахмату» «беспрецедентными». «Это беспрецедентное решение, когда санкции применяются к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные решения и меры поддержки, поскольку клуб «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине Соединенных Штатов в сложное финансовое положение», — сказал Пайкин.

В декабре министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — футбольный клуб «Ахмат».