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Маркус Рашфорд может пропустить ответный матч с «Гранадой»

Маркус Рашфорд может пропустить ответный матч с «Гранадой»
Футбол / Лига Европы 0
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд пропустил утреннюю тренировку 14 апреля перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы с «Гранадой», сообщил главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.

«Маркус не тренировался утром, я предоставлю ему максимально возможное время для восстановления. Его до сих пор беспокоят боли в ноге, но будем надеяться, что он будет готов сыграть завтра», — цитирует тренера официальный сайт манкунианцев.

Полузащитник Дэниел Джеймс вернулся в общую группу и сможет помочь своей команде в ближайших играх. Защитник Эрик Байи отправился на матч вместе с командой, однако ивуариец до сих пор не готов выйти на поле. Атакующий полузащитник Хуан Мата не испытывал болезненных ощущений на тренировке и готов сыграть против испанской команды.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Гранады» завтра, 15 апреля. Первая игра завершилась гостевой победой англичан со счётом 2:0.

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