Луческу: в «Динамо» остались фанаты, которые борются против меня. Это даже к лучшему

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с болельщиками киевлян, протестующих против его назначения.



«Мы первые в таблице, но впереди дерби с «Шахтёром», это важный матч. Речь о дерби, и нам нужна только победа. В «Динамо» остались болельщики, которые ведут борьбу против меня. Это даже к лучшему. Они привлекают внимание футбольной общественности. Есть группа болельщиков, которым не близка команда несмотря на то что мы идём первыми в турнирной таблице.



Как я пережил переход от «Шахтёра» к «Динамо»? Я – профессионал, и хотел вернуться к работе. Со мной связалось киевское «Динамо», и я дал согласие. Болельщики «Шахтёра» не обрадовались этому решению, эмоции и чувства остались. Это часть футбола. Останусь ли в «Динамо», если мы выиграем чемпионат? Думаю только про матч в субботу. Остальное будет понятно позже», — цитирует Луческу Tuttomercaroweb.

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