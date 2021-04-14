Вальверде: если сложить вместе Каземиро, Модрича и Крооса, получится идеальный игрок
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о партнёрах по мадридской команде.
«Каземиро, Модрич и Кроос выиграли всё в Испании и на международном уровне. Если сложить их вместе, получится идеальный игрок. Каземиро силён, быстр и хорошо читает игру. Лука динамичный, постоянно двигается и делает передачи. У Тони есть терпение. Он всегда хладнокровен, будто играет у себя на заднем дворе. Я смотрю на них, учусь, прислушиваюсь к их советам. Каземиро помог мне адаптироваться в команде. Мне очень нравится с ними играть», — приводит слова Вальверде The Guardian.
Сегодня, 14 апреля, «Реал» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Первая встреча в Мадриде завершилась победой мадридцев со счётом 3:1.
В «Реале» намерены выпустить Федерико Вальверде в матче с «Ливерпулем» на уколах
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