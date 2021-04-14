Фигу: Путин — сильный человек. Иначе он не управлял бы Россией столько лет

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу высказался о Президенте России Владимире Путине.



«Я ездил в Грозный с целью продвижения футбола. У нас была «Команда Легенд». Это было хорошее время, я до сих пор помню замечательный стадион в Грозном. Моё отношение к Путину? Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет», — цитирует Фигу Sport24.

За свою карьеру Фигу завоевал трофеи в составах всех команд, в которых выступал. На уровне сборных он забил 32 гола в 127 матчах, выступив на трёх чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. До июня 2016 года Луиш удерживал рекорд по количеству матчей за сборную Португалии. Фигу завершил карьеру в 2009 году.