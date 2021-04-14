Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Д» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фигу: Путин — сильный человек. Иначе он не управлял бы Россией столько лет

Фигу: Путин — сильный человек. Иначе он не управлял бы Россией столько лет
Футбол / РПЛ 0

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу высказался о Президенте России Владимире Путине.

«Я ездил в Грозный с целью продвижения футбола. У нас была «Команда Легенд». Это было хорошее время, я до сих пор помню замечательный стадион в Грозном. Моё отношение к Путину? Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет», — цитирует Фигу Sport24.

За свою карьеру Фигу завоевал трофеи в составах всех команд, в которых выступал. На уровне сборных он забил 32 гола в 127 матчах, выступив на трёх чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. До июня 2016 года Луиш удерживал рекорд по количеству матчей за сборную Португалии. Фигу завершил карьеру в 2009 году.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021