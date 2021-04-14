Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Д» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Микель Артета: люди извне оценивают работу тренера только по результатам

Микель Артета: люди извне оценивают работу тренера только по результатам
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с пражской «Славией» ответил на вопрос о развитии клуба.

«Победа над «Славией» однозначно может ответить на вопрос о прогрессе «Арсенала». Единственный осязаемый критерий развития – результаты. Хорошо ты работаешь или нет, люди извне будут оценивать вас только по результатам.

Внутри клуба может существовать много способов оценить тебя, но в конечном счёте людям за пределами клуба важен лишь результат, какое-то выражение того, что мы движемся в верном направлении», – цитирует Артету Sky Sports.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Славия» — «Арсенал» пройдёт в четверг, 15 апреля, в Праге. В первом матче «канониры» и «лоскутные» сыграли вничью – 1:1.

УЕФА дисквалифицировал игрока «Славии» на 10 матчей за расистское поведение
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021