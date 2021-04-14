Микель Артета: люди извне оценивают работу тренера только по результатам

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с пражской «Славией» ответил на вопрос о развитии клуба.
«Победа над «Славией» однозначно может ответить на вопрос о прогрессе «Арсенала». Единственный осязаемый критерий развития – результаты. Хорошо ты работаешь или нет, люди извне будут оценивать вас только по результатам.
Внутри клуба может существовать много способов оценить тебя, но в конечном счёте людям за пределами клуба важен лишь результат, какое-то выражение того, что мы движемся в верном направлении», – цитирует Артету Sky Sports.
Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Славия» — «Арсенал» пройдёт в четверг, 15 апреля, в Праге. В первом матче «канониры» и «лоскутные» сыграли вничью – 1:1.
- 14 апреля 2021
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