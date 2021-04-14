«Ливерпуль» — «Реал»: стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и мадридского «Реала» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Фирмино.
«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Ливерпуль», которая состоялась 6 апреля в Мадриде, завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1. Напомним, ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси». В другом четвертьфинале сыграют дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».
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