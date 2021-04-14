«Ювентус» предложил Агуэро контракт на два года

Туринский «Ювентус» предложил контракт нападающему «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, сообщает El Chiringuito.
Итальянский клуб хочет подписать с Агуэро соглашение на два года. Сам аргентинец хочет играть с форвардом Лионелем Месси в «Барселоне».
Сообщалось, что Агуэро в скором времени может подписать контракт с «Барселоной». Эрнан Регуэра, являющийся агентом 32-летнего аргентинца, 13 апреля был замечен в аэропорту столицы Каталонии.
Контракт нападающего с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года, и стороны уже объявили, что не будут продлевать его. В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провёл девять матчей, в которых записал в свой актив один гол.
Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.
- 14 апреля 2021
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