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Хендерсон: я могу уйти из соцсетей в знак протеста против расизма

Хендерсон: я могу уйти из соцсетей в знак протеста против расизма
Футбол / Лига чемпионов 0
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о расизме в социальных сетях в отношении футболистов.

Ряд игроков мерсисайдского клуба подверглись оскорблениям на расовой почве после матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Среди пострадавших оказались Трент Александер-Арнольд, Садьо Мане и Наби Кейта.

«Я устал видеть, как люди вынуждены справляться с подобным. Это должно прекратиться, и все, кто имеет хоть каплю достоинства, должны сделать всё возможное для этого.

Меня уже посещали мысли об уходе из соцсетей в знак протеста. Восхищаюсь Тьерри Анри, который решился на такой радикальный шаг. Я также могу последовать его примеру.

Кем нужно быть, чтобы позволять себе расистские высказывания? Футбольный матч завершён, а вашей первой реакцией является оскорбить темнокожих игроков в Интернете для получения извращённого удовольствия. Не только ужасно, но и в целом непростительно до сих пор допускать это», — приводит слова Хендерсона Sky Sports.

Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей
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