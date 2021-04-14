Скоулз: надеюсь, что Холанд перейдёт на красную сторону Манчестера

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался по поводу возможного перехода нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанда в АПЛ.
«У Холанда сложились отличные взаимоотношения с Сульшером, и мы все знаем, насколько Эрлинг хорош. «Манчестер Юнайтед» очень нужна «девятка», чистый центральный нападающий, и Холанд стал бы идеальным вариантом для усиления этой позиции.
Но есть несколько других клубов, которые тоже могут его купить. Нельзя не думать о том, что его отец играл в «Манчестер Сити». Этот фактор может сыграть важную роль в данной ситуации.
Но давайте посмотрим, что будет дальше. Скрестим пальцы в надежде, что он перейдёт на красную сторону Манчестера», – заявил Скоулз talkSPORT.
Эрлинг перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, забив 21 гол (один — с пенальти) и отдав пять результативных передач.
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