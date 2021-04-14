Иранское ТВ больше 100 раз прерывало трансляцию матча АПЛ из-за голых ног женщины-арбитра

Государственный телеканал Ирана больше ста раз прерывал прямую трансляцию матча 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Как сообщает Daily Mail, это происходило из-за того, что в трансляцию попадала боковой арбитр матча Сиан Мэсси. Женщина-арбитр работала на матче в шортах и гетрах до колена. В момент появления Мэсси на экране государственный канал показывал панорамный вид стадиона «Тоттенхэм Хотспур».
Панорамный вид стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в трансляции иранского телеканала
Фото: Daily Mail
Иранская правозащитная организация My Stealthy Freedom сообщила, что это было сделано для того, чтобы местные телезрители не видели неприкрытые части ног девушки.
«Телевизионные цензоры были потрясены присутствием женщины-судьи в шортах на данном матче. Их решение состояло в том, чтобы отвлечься от действий на поле и посмотреть на лондонские закоулки, что превращало трансляцию матча в посмешище.
В конце игры один из комментаторов пошутил, что он надеется, что зрителям понравится географическое шоу. Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны делать эту практику нормой. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима», – говорится в заявлении организации.
В 1979 году в Иране произошла исламская революция. Одним из последствий этого стало то, что женщины стали обязаны носить чадру или платок-хиджаб. С 1979 по 2019 год иранским женщинам было запрещено посещать стадионы во время футбольных матчей.
Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!
- 14 апреля 2021
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:34
-
21:26
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:43
-
20:35
-
20:28
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
19:58
-
19:56
-
19:43
-
19:39
-
19:38
-
19:17
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
18:00
-
17:56