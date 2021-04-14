Иранское ТВ больше 100 раз прерывало трансляцию матча АПЛ из-за голых ног женщины-арбитра

Государственный телеканал Ирана больше ста раз прерывал прямую трансляцию матча 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Юнайтед» (1:3).



Как сообщает Daily Mail, это происходило из-за того, что в трансляцию попадала боковой арбитр матча Сиан Мэсси. Женщина-арбитр работала на матче в шортах и гетрах до колена. В момент появления Мэсси на экране государственный канал показывал панорамный вид стадиона «Тоттенхэм Хотспур».

Панорамный вид стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в трансляции иранского телеканала Фото: Daily Mail

Иранская правозащитная организация My Stealthy Freedom сообщила, что это было сделано для того, чтобы местные телезрители не видели неприкрытые части ног девушки.



«Телевизионные цензоры были потрясены присутствием женщины-судьи в шортах на данном матче. Их решение состояло в том, чтобы отвлечься от действий на поле и посмотреть на лондонские закоулки, что превращало трансляцию матча в посмешище.



В конце игры один из комментаторов пошутил, что он надеется, что зрителям понравится географическое шоу. Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны делать эту практику нормой. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима», – говорится в заявлении организации.



В 1979 году в Иране произошла исламская революция. Одним из последствий этого стало то, что женщины стали обязаны носить чадру или платок-хиджаб. С 1979 по 2019 год иранским женщинам было запрещено посещать стадионы во время футбольных матчей.



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