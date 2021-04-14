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Автобус «Реала» в Ливерпуле забросали камнями

Автобус «Реала» в Ливерпуле забросали камнями
Футбол / Лига чемпионов 0
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В автобус мадридского «Реала» в Ливерпуле неизвестные бросали камни, сообщает Goal.

В момент атаки футболисты и тренер испанского клуба находились в автобусе. Обошлось без травм, однако боковое стекло автобуса было полностью разрушено.

Сегодня, 14 апреля, состоится матч «Ливерпуль» — «Реал». Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Реал».

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», которая состоялась 6 апреля в Мадриде (Испания), завершилась победой испанской команды со счётом 3:1. Напомним, ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси». В другом четвертьфинале сыграют дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».

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