Автобус «Реала» в Ливерпуле забросали камнями

В автобус мадридского «Реала» в Ливерпуле неизвестные бросали камни, сообщает Goal.
В момент атаки футболисты и тренер испанского клуба находились в автобусе. Обошлось без травм, однако боковое стекло автобуса было полностью разрушено.
Сегодня, 14 апреля, состоится матч «Ливерпуль» — «Реал». Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Реал».
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», которая состоялась 6 апреля в Мадриде (Испания), завершилась победой испанской команды со счётом 3:1. Напомним, ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси». В другом четвертьфинале сыграют дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».
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