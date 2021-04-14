Ватцке: уйдёт ли Холанд? Про Санчо тоже писали все, кому не лень, но он до сих пор у нас

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался на тему возможного ухода нападающего Эрлинга Холанда.



«Когда ударил COVID-19, у нас не было долгов. Ни одного евро. Из-за этого мы комфортно переживаем эту неприятную ситуацию. Нам не нужно продавать игроков. Это очень важно.



Богатые клубы должны знать, что когда им нужен игрок из дортмундской «Боруссии», то у них есть две возможности его заполучить. Во-первых, я говорю всем потенциальным покупателям, что у них нет шансов заполучить наших лидеров. В другой раз я говорю им: «Это игрок стоит столько-то». Тогда они должны знать, что это окончательная цена и мы не уступим никому ни одного евро.



Меня это утомляет. Прошлым летом все в Англии и в Европе, каждый журналист – все говорили, что Джейдон Санчо будет играть в «Манчестер Юнайтед» или где-нибудь ещё. Но он до сих пор выступает за «Боруссию».



А теперь все пишут, что Эрлинг Холанд в следующем сезоне будет играть за «Реал», или «Барселону», или кого-нибудь ещё. Единственный способ узнать правду – после 1 сентября посмотреть, в каком он клубе. Думаю, что я знаю, где Эрлинг будет играть, но больше мне сказать по этому поводу нечего», – заявил Ватцке в интервью BBC.



Эрлинг перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, забив 21 гол (один — с пенальти) и отдав пять результативных передач.



Контракт Санчо со «шмелями» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в € 100 млн.

«Бавария» через год рассчитывает воспользоваться опцией выкупа Холанда