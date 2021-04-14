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УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» за оскорбления в адрес Златана Ибрагимовича

УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» за оскорбления в адрес Златана Ибрагимовича
Футбол / Лига Европы 0
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УЕФА вынес решение по делу об оскорблениях фанатов «Црвены Звезды» в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (2:2), сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, во время встречи Ибрагимович, который имеет боснийские корни, стал жертвой оскорблений на этнической почве. Дисциплинарный комитет УЕФА установил факт оскорблений, принял решение оштрафовать «Црвену Звезду» на € 25 тыс. и наказать клуб одним матчем без зрителей. Кроме того, сербский клуб оштрафован на € 5 тыс. за нарушение протоколов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

УЕФА открыл дело в отношении «Црвены Звезды» по поводу оскорблений Златана Ибрагимовича
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