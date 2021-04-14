Директор «Реала» — об атаке на автобус команды: руководство «Ливерпуля» уже извинилось

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал атаку на автобус команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».



«Это печально, потому что отношения между клубами очень хорошие. Руководство «Ливерпуля» уже извинилось перед нами», – сказал Бутрагеньо в интервью Movistar.



Матч «Ливерпуль» — «Реал» уже начался. Идёт 17-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», которая состоялась 6 апреля в Мадриде (Испания), завершилась победой испанской команды со счётом 3:1. Напомним, ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси». В другом четвертьфинале сыграют дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».

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