В Турции судья остановил матч, чтобы соблюдающие пост игроки могли перекусить

Матч Первой лиги Турции «Гиресунспор» — «Кечиоренгюджю» Анкара (2:1) был приостановлен главным судьёй на 11 минуте.

Во время небольшого перерыва футболисты команд, соблюдающие пост в священный месяц Рамадан, попили воду и перекусили лёгкой пищей.

Права на видео принадлежат Türkiye Futbol Federasyonu. Видео можно посмотреть в «твиттер»-аккаунте beIN Sports.

Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста (саум), является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи и питья. Длительность месяца составляет 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).