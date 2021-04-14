В Турции судья остановил матч, чтобы соблюдающие пост игроки могли перекусить
Матч Первой лиги Турции «Гиресунспор» — «Кечиоренгюджю» Анкара (2:1) был приостановлен главным судьёй на 11 минуте.
Во время небольшого перерыва футболисты команд, соблюдающие пост в священный месяц Рамадан, попили воду и перекусили лёгкой пищей.
Права на видео принадлежат Türkiye Futbol Federasyonu. Видео можно посмотреть в «твиттер»-аккаунте beIN Sports.
Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста (саум), является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи и питья. Длительность месяца составляет 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).
В UFC Russia поздравили мусульман с наступлением Рамадана
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:22
-
23:13
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:34
-
21:26
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:43
-
20:35
-
20:28
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
19:58
-
19:56
-
19:43
-
19:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам