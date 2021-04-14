Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Беллингхэм стал вторым самым молодым футболистом, отличившимся в матче плей-офф ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимает «Манчестер Сити». К 27-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».



Единственный на данный момент гол в матче забил полузащитник «шмелей» Джуд Беллингхэм. Молодой англичанин отличился в возрасте 17 лет и 289 дней, став вторым самым молодым футболистом, забившим в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Opta Joe.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".

Самым молодым футболистом, отличившимся в матчах на вылет в ЛЧ, является Боян Кркич, который, выступая за «Барселону», в апреле 2008 года в возрасте 17 лет и 217 дней поразил ворота «Шальке-04».

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д состоялась 6 апреля в Манчестере (Англия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:1.