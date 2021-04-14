Беллингхэм стал вторым самым молодым футболистом, отличившимся в матче плей-офф ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимает «Манчестер Сити». К 27-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».
Единственный на данный момент гол в матче забил полузащитник «шмелей» Джуд Беллингхэм. Молодой англичанин отличился в возрасте 17 лет и 289 дней, став вторым самым молодым футболистом, забившим в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Opta Joe.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
Самым молодым футболистом, отличившимся в матчах на вылет в ЛЧ, является Боян Кркич, который, выступая за «Барселону», в апреле 2008 года в возрасте 17 лет и 217 дней поразил ворота «Шальке-04».
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д состоялась 6 апреля в Манчестере (Англия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:1.
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:22
-
23:13
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:34
-
21:26
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:43
-
20:35
-
20:28
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
19:58
-
19:56
-
19:43
-
19:39