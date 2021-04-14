«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: Фоден вывел гостей вперёд

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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). К 76-й минуте счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».

На 75-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден вывел гостей вперёд в счёте, забив гол после передачи хавбека «горожан» Бернарду Силвы.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Хосе Санчес Мартинес.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д, которая состоялась 6 апреля в Манчестере (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 2:1.