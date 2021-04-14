«Ливерпуль» осудил нападение на автобус «Реала»

«Ливерпуль» осудил нападение на автобус мадридского «Реала» в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы безоговорочно осуждаем действия, которые привели к повреждению командного автобуса мадридского «Реала» во время прибытия испанской команды на «Энфилд» сегодня вечером. Это совершенно неприемлемое и постыдное поведение нескольких человек.
Мы искренне приносим извинения нашим гостям за причиненные неудобства. Мы будем работать вместе с полицией Мерсисайда, чтобы установить факты произошедшего и привлечь к наказанию виновных», — приводит слова представителя «Ливерпуля» Goal.com.
Несколько очевидцев заявили, что автобус «Королевского клуба» был атакован камнями и другими подручными средствами. В момент атаки футболисты и тренер испанского клуба находились в автобусе. Обошлось без травм, однако боковое стекло автобуса было полностью разрушено.
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:22
-
23:13
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:34
-
21:26
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:43
-
20:35
-
20:28
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
19:58
-
19:56
-
19:43
-
19:39