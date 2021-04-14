«Ливерпуль» осудил нападение на автобус «Реала»

«Ливерпуль» осудил нападение на автобус мадридского «Реала» в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА.



«Мы безоговорочно осуждаем действия, которые привели к повреждению командного автобуса мадридского «Реала» во время прибытия испанской команды на «Энфилд» сегодня вечером. Это совершенно неприемлемое и постыдное поведение нескольких человек.



Мы искренне приносим извинения нашим гостям за причиненные неудобства. Мы будем работать вместе с полицией Мерсисайда, чтобы установить факты произошедшего и привлечь к наказанию виновных», — приводит слова представителя «Ливерпуля» Goal.com.



Несколько очевидцев заявили, что автобус «Королевского клуба» был атакован камнями и другими подручными средствами. В момент атаки футболисты и тренер испанского клуба находились в автобусе. Обошлось без травм, однако боковое стекло автобуса было полностью разрушено.

Директор «Реала» — об атаке на автобус команды: руководство «Ливерпуля» уже извинилось