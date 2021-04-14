Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/2 финала. Борьбу за трофей продолжат «Пари Сен-Жермен», лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».



«Пари Сен-Жермен», обыгравший действующего победителя турнира, мюнхенскую «Баварию» (3:2, 0:1), сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который оказался сильнее в противостоянии с дортмундской «Боруссией» (2:1, 2:1).



Лондонский «Челси», одолевший «Порту» (2:0, 0:1) в четвертьфинале, в 1/2 финала турнира встретится с мадридским «Реалом», который сумел обыграть «Ливерпуль» (3:1, 0:0).



Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА пройдут 27 и 28 апреля, а ответные встречи 1/2 финала турнира состоятся 4 и 5 мая соответственно.