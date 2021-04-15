«Реал» впервые после ухода Роналду пробился в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира.

«Сливочные» пробились в полуфинал впервые с сезона-2017/2018. Это был последний сезон форварда Криштиану Роналду в мадридском клубе, после которого португалец перешёл в «Ювентус».

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», которая состоялась 6 апреля в Мадриде (Испания), завершилась победой испанской команды со счётом 3:1. В другом четвертьфинале дортмундская «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» (1:2) и вылетела из Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира «Реал» сыграет с лондонским «Челси». В другом полуфинале «Пари Сен-Жермен» встретится с «Манчестер Сити».