Филип Фоден установил рекорд по голам в ЛЧ для английских игроков в возрасте до 21 года

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде принимала «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Победный гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден. 20-летний англичанин (28 мая Филу исполнится 21 год) забил свой шестой гол в этом турнире и установил рекорд для английских футболистов в возрасте до 21 года, сообщает «твиттер» Gracenote Live.
Ранее лучший результат по голам в Лиге чемпионов для игроков в возрасте до 21 года среди англичан принадлежал совместно Алану Смиту («Лидс Юнайтед»), Джейдону Санчо («Боруссия Дортмунд») и, соответственно, Фодену – по пять забитых мячей.
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет с «ПСЖ».
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