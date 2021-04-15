Гвардиола повторил рекордное достижение Жозе Моуринью

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде принимала «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Команды, возглавляемые Хосепом Гвардиолой, в восьмой раз вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов. По этому показателю он повторил рекорд Жозе Моуринью, который на данный момент возглавляет «Тоттенхэм Хотспур».

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Хосеп Гвардиола впервые в качестве тренера попал в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009, работая в «Барселоне». В том сезоне каталонцы стали победителями этого турнира. С «блауграной» Пеп четырежды выходил в полуфинал ЛЧ, ещё три раза он выводил в 1/2 финала мюнхенскую «Баварию».



«Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 сыграет с «ПСЖ».