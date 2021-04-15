Милнер: «Ливерпуль» был явно лучшей командой в матче с «Реалом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (0:0) прокомментировал вылет мерсисайдцев из турнира.
«Мы были хороши, проявили характер и желание победить. Но мы не смогли реализовать свои моменты, и в этом была вся разница. К положительному можно отнести то, что мы создавали много опасных моментов. «Ливерпуль» был явно лучшей командой. Мы сделали достаточно, чтобы одержать победу», — приводит слова Милнера BT Sport.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», которая состоялась 6 апреля в Мадриде (Испания), завершилась победой испанской команды со счётом 3:1.
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