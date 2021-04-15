Зинедин Зидан: мы оседлали ливерпульский ураган

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:0), позволившую команде выйти в полуфинал.
«Знали, что соперник начнёт очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится и окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше.
Мы понимали, что придётся сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.
В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 0:0. По сумме двух матчей испанская команда вышла в полуфинал турнира, где сыграет с лондонским «Челси».
- 15 апреля 2021
-
01:21
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:06
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:22
-
23:13
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:34
-
21:26
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:48