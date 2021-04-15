Зинедин Зидан: мы оседлали ливерпульский ураган

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:0), позволившую команде выйти в полуфинал.



«Знали, что соперник начнёт очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится и окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше.



Мы понимали, что придётся сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 0:0. По сумме двух матчей испанская команда вышла в полуфинал турнира, где сыграет с лондонским «Челси».