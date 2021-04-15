В Риге неизвестные застрелили футбольного агента Романа Беззубова

Вчера, 14 апреля, в рижском микрорайоне Пурвциемс был застрелен футбольный агент Роман Беззубов, сообщает Jauns.lv.



По информации источника, к убийству агента могли быть причастны минимум два человека. Преступники передвигались на BMW X5 чёрного цвета. Беззубов оказался в засаде, когда выезжал на улицу Гунара Астрас на Volkswagen Touareg с прилегающей территории. Поравнявшись с автомобилем футбольного агента, преступники произвели не менее трёх выстрелов. В полиции Латвии допускают, что преступники могли сменить номера машины, чтобы скрыться. На данный момент рассматривается несколько версий произошедшего.



Беззубов завершил игровую карьеру в 2012 году. Он провёл почти 300 матчей в чемпионате Латвии. Среди его клиентов были игроки сборной Латвии Виталий Ягодинский и Владислав Соловейчик, а также футболист молодёжной национальной команды Украины Николай Мусолитин.