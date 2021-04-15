Шалимов и Ловчев устроили жаркие дебаты в телеэфире

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев устроил жаркие споры с экс-тренером «Краснодара» Игорем Шалимовым в телеэфире программы «Матч ТВ» после ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. Во время передачи речь зашла о том, что в игре «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» (1:2) отличился 17-летний игрок дортмундцев Джуд Беллингхэм, ставший одним из самых молодых авторов голов в истории плей-офф Лиги чемпионов.

Шалимов: как можно бояться играть в футбол? Какая разница — тебе 17 лет, 20 или 22? В 17 лет большое преимущество перед возрастными игроками, которым по 25-26 и у которых голова забита какими-то тактическими вещами. Молодёжь просто начинает играть в футбол, и часто это проходит.



Ловчев: просто у Дортмунда нет «Газпрома», «Лукойла» и ещё кого-то. Они — доноры, которые воспитывают и продают. Этого же Холанда когда-то предлагали в ЦСКА. Нет, других будем брать, уже сложившихся. А они этих людей воспитывают и раскрывают.



Шалимов: мы забыли Захаряна. В «Динамо», где нет «Газпрома», есть 17-летний парень, который пока ещё просто играет в футбол.



Ловчев: это потому, что иностранные тренеры приехали и ещё в этом не варятся. У Тедеско играют Умяров и Маслов, у…



Шалимов: знаете, сколько лет Умярову?



Ловчев: 22.



Шалимов: да? 25 (на самом деле 20)! Он 1996 года рождения.



Ловчев: всё равно.



Шалимов: нет, не всё равно, Серафимыч.



Ловчев: в «Локомотив» пришёл тренер, не задействованный в делёжке всего этого.



Шалимов: делёжке чего?



Ловчев: того!



Шалимов: чего того?



Ловчев: и появились сразу Куликов, Мухин и ещё несколько человек. Иностранные тренеры не зациклены на этом. они видят, что мальчик талантливый, и берут.



Шалимов: подождите. Я работал в «Краснодаре». При мне Игнатьеву, Шапи и Сафонову было по 15-17 лет. Они просто дебютировали, хотя Галицкий был против. Он был против того, чтобы молодёжь выходила. Он считал, что у него топ-клуб и молодёжь пока не может играть. Они играли, начали забивать.



Ловчев: а мне он говорил: «Я хочу, чтобы у меня играли свои воспитанники».



Шалимов: зачем вы про Шварца говорите? При чём тут Шварц? Вспоминайте, что до этого было. Игнатьев дебютировал при мне. Говорите про меня. Чего вы про Шварца говорите? Вы забываете, что ли?



Ловчев: я говорю про трёх иностранных тренеров.



Шалимов: в чём я был замешан?



Ловчев: при чём здесь ты-то? Я не понял.



Шалимов: так говорите про меня, если я ни при чём.



Ловчев: давайте я продолжу. Вот Игорь Шалимов! Вот у него играли три молодых! А потом у Шварца стали играть.



Шалимов: да, да…



Ловчев: а у кого ещё играют? У кого, кроме тебя?



Шалимов: «Локомотив».



Ловчев: да, у Сёмина играли, а теперь тут. А где ещё?



Шалимов: надо поаккуратнее с иностранцами.



Ловчев: почему поаккуратнее?



Шалимов: потому что мы вместе с вами сидим. Вы начинаете про Шварца говорить, а Шварца ещё близко здесь не было, когда Игнатьев дебютировал в 17 лет и начал забивать.



Ловчев: при чём здесь Игнатьев? Ты только что говорил о Захаряне! При чём Игнатьев здесь?



Шалимов: ещё раз. Вы говорите, что приезжают иностранные тренеры, начинают ставить молодых. И я ставил молодых! Вы это забыли!?



Ловчев: я говорил о трёх иностранных тренерах. Не о тебе. Ты не иностранный тренер.



Шалимов: правильно. А чего про меня говорить-то? Правильно. Зачем про меня говорить-то? Говори про иностранцев!



Ловчев: вот я и говорил про них.



Шалимов: вот и молодец тогда!



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