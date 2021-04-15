Юрген Клопп высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. По итогам двухматчевого противостояния команда в четвертьфинале турнира проиграла «Реалу» (1:3 – на выезде и 0:0 – дома).
«Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию. Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас. Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то всё могло бы сложиться иначе», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
В другом четвертьфинале дортмундская «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» (1:2) и вылетела из Лиги чемпионов. Ранее в полуфинал турнира вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси».
- 15 апреля 2021
-
02:59
-
02:31
-
02:10
-
01:56
-
01:42
-
01:21
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:06
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:22
-
23:13
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:34
-
21:26
-
21:21