Юрген Клопп высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. По итогам двухматчевого противостояния команда в четвертьфинале турнира проиграла «Реалу» (1:3 – на выезде и 0:0 – дома).

«Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию. Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас. Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то всё могло бы сложиться иначе», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

В другом четвертьфинале дортмундская «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» (1:2) и вылетела из Лиги чемпионов. Ранее в полуфинал турнира вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси».