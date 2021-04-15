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Юрген Клопп высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов

Юрген Клопп высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. По итогам двухматчевого противостояния команда в четвертьфинале турнира проиграла «Реалу» (1:3 – на выезде и 0:0 – дома).

«Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию. Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас. Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то всё могло бы сложиться иначе», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

В другом четвертьфинале дортмундская «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» (1:2) и вылетела из Лиги чемпионов. Ранее в полуфинал турнира вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

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