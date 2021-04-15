«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов

В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 0:0.
Как сообщается в «твиттере» OptaJose, «Реал» в 14-й раз выступит в полуфинале Лиги чемпионов, что является лучшим показателем в истории турнира. Ближайшие преследователи в лице «Барселоны» и «Баварии» играли в полуфинале Лиги чемпионов 12 раз.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», которая состоялась 6 апреля в Мадриде (Испания), завершилась победой испанской команды со счётом 3:1. В другом четвертьфинале дортмундская «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» (1:2) и вылетела из Лиги чемпионов. Ранее в полуфинал турнира вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси».
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