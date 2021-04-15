«Манчестер Сити» – единственный клуб без поражений в нынешнем сезоне ЛЧ. Общий счёт 21:3
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Как сообщается в «твиттере» Squawka, «Манчестер Сити» — единственная команда в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, которая ещё не потерпела ни одного поражения (9 побед и ничья). За это время «горожане» забили 21 гол и пропустили 3 мяча.
Первый матч, прошедший на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), завершился победой «горожан» со счётом 2:1. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет с «ПСЖ», а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
Спорный пенальти помог Гвардиоле впервые выйти в полуфинал ЛЧ с «Ман Сити». Был ли фол?
«Боруссия» была близка к сенсации, но решение судьи изменило всё.
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