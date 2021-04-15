Хавбек «Боруссии» Беллингхэм прокомментировал свой первый гол в Лиге чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (1:2).
«Безумно рад, что забил свой первой гол в Лиге чемпионов. В первом матче мой гол не засчитали. Так что теперь вдвойне приятно. Я отпраздную его с моими товарищами по команде. Жалко, что моя мама, папа и братья не смогли присутствовать сегодня на трибуне. Это незабываемый момент для меня, но для нас было важнее победить сегодня, а этого нам так и не удалось. Я не думаю, что мы можем утешать себя своей игрой, ведь мы все равно не прошли дальше. Мы проиграли оба матча. «Манчестер Сити» был определенно лучше. Я поздравляю их, они были великолепны», — приводит слова Беллингхэма официальный сайт УЕФА.
Джуд Беллингхэм отличился в возрасте 17 лет и 289 дней, став вторым самым молодым футболистом, забившим в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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