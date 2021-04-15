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«Дефенса» обыграла «Палмейрас» и завоевала Суперкубок Южной Америки

«Дефенса» обыграла «Палмейрас» и завоевала Суперкубок Южной Америки
Футбол / Южная Америка 0
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В ответном матче финала Рекопы Южной Америки аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» обыграл бразильский «Палмейрас» в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок.

В составе аргентинского коллектива голы на свой счёт записали Брайан Ромеро и Марсело Бенитес, у «Палмейраса» единственный гол забил Рафаэль Вейга. В основное время матч закончился со счётом 2:1. Так как в первой встрече бразильский коллектив выиграл с таким же результатом, был назначен овертайм. В составе «Палмейраса» на 105-й минуте вышел экс-спартаковец Луис Адриано.

В серии пенальти со счётом 4:3 оказался сильнее аргентинский клуб, Адриано не реализовал свой 11-метровый.

Напомним, Рекопа Южной Америки — аналог европейского Суперкубка УЕФА. В двухматчевом противостоянии встречаются победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

Рекопа Южной Америки. Финал. 2-й матч
15 апреля 2021, четверг. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 2
3 : 4
Дефенса и Хустисия
Флоренсио Варела, Аргентина
1:0 Вейга – 22' (пен)   1:1 Ромеро – 30'   1:2 Бенитес – 90+3'
Удаления: Винья – 68' / Ромеро – 98'
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