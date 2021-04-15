«Дефенса» обыграла «Палмейрас» и завоевала Суперкубок Южной Америки

В ответном матче финала Рекопы Южной Америки аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» обыграл бразильский «Палмейрас» в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок.
В составе аргентинского коллектива голы на свой счёт записали Брайан Ромеро и Марсело Бенитес, у «Палмейраса» единственный гол забил Рафаэль Вейга. В основное время матч закончился со счётом 2:1. Так как в первой встрече бразильский коллектив выиграл с таким же результатом, был назначен овертайм. В составе «Палмейраса» на 105-й минуте вышел экс-спартаковец Луис Адриано.
В серии пенальти со счётом 4:3 оказался сильнее аргентинский клуб, Адриано не реализовал свой 11-метровый.
Напомним, Рекопа Южной Америки — аналог европейского Суперкубка УЕФА. В двухматчевом противостоянии встречаются победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.
- 15 апреля 2021
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:08
-
04:09
-
03:24
-
02:59
-
02:31
-
02:10
-
01:56
-
01:42
-
01:21
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:06
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:22
-
23:13
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:18
-
22:17
-
22:15