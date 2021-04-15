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Миятович: Зидан был прав

Миятович: Зидан был прав
Футбол / Лига чемпионов 0
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Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ливерпулем» в 1/4 финала.

В первом матче «сливочные» на своём поле победили красных со счётом 3:1. В ответной встрече, которая состоялась накануне, 14 апреля, в Ливерпуле, команды сыграли вничью (0:0).

«Зидан был прав. Он сказал: «Дайте мне поработать, а потом посмотрим, как сложится сезон». Мадридцы по-прежнему в деле и в Лиге чемпионов, и в Испании. Я ещё некоторое время назад сказал, что «Реал» будет в финале», — приводит слова Миятовича пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сыграть с «Челси». Первый матч состоится в Мадриде. Ответная встреча пройдёт в Лондоне. За вторую путёвку в финал поборются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

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