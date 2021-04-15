Миятович: Зидан был прав

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ливерпулем» в 1/4 финала.



В первом матче «сливочные» на своём поле победили красных со счётом 3:1. В ответной встрече, которая состоялась накануне, 14 апреля, в Ливерпуле, команды сыграли вничью (0:0).



«Зидан был прав. Он сказал: «Дайте мне поработать, а потом посмотрим, как сложится сезон». Мадридцы по-прежнему в деле и в Лиге чемпионов, и в Испании. Я ещё некоторое время назад сказал, что «Реал» будет в финале», — приводит слова Миятовича пресс-служба УЕФА.



В полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сыграть с «Челси». Первый матч состоится в Мадриде. Ответная встреча пройдёт в Лондоне. За вторую путёвку в финал поборются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

«Реалу» повезло не пропустить в первом тайме. Но «Ливерпулю» нужно обновление Салах, Мане, Фирмино, Жота – голов нет, даже когда все играют.