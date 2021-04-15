Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА по завершению всех ответных встреч 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедших на этой неделе, опубликовала список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.



Так, по итогам завершившихся встреч, на награду претендуют 4 игрока – это нападающий «ПСЖ» Неймар, полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и полузащитник мадридского «Реала» Каземиро.



Напомним, «Пари Сен-Жермен», обыгравший действующего победителя турнира, мюнхенскую «Баварию» (3:2, 0:1), сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который оказался сильнее в противостоянии с дортмундской «Боруссией» (2:1, 2:1). Лондонский «Челси», одолевший «Порту» (2:0, 0:1) в четвертьфинале, в 1/2 финала турнира встретится с мадридским «Реалом», который сумел обыграть «Ливерпуль» (3:1, 0:0).

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов