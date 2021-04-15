Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА по завершению всех ответных встреч 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедших на этой неделе, опубликовала список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.
Так, по итогам завершившихся встреч, на награду претендуют 4 игрока – это нападающий «ПСЖ» Неймар, полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и полузащитник мадридского «Реала» Каземиро.
Напомним, «Пари Сен-Жермен», обыгравший действующего победителя турнира, мюнхенскую «Баварию» (3:2, 0:1), сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который оказался сильнее в противостоянии с дортмундской «Боруссией» (2:1, 2:1). Лондонский «Челси», одолевший «Порту» (2:0, 0:1) в четвертьфинале, в 1/2 финала турнира встретится с мадридским «Реалом», который сумел обыграть «Ливерпуль» (3:1, 0:0).
- 15 апреля 2021
-
10:39
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:12
-
09:57
-
09:47
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:08
-
04:09
-
03:24
-
02:59
-
02:31
-
02:10
-
01:56
-
01:42
-
01:21
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:06
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51