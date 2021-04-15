Эмре Джан: «Боруссии» обидно так покидать Лигу чемпионов
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити» в 1/4 финала.
В первом матче «горожане» на своём поле переиграли «шмелей» со счётом 2:1. В ответной встрече, которая состоялась накануне, 14 апреля, в Дортмунде, немецкая команда забила первой, но впоследствии пропустила два мяча и вновь потерпела поражение — 1:2.
«В целом мы играли достойно, но в итоге этого было недостаточно. Мы можем гордиться собой. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире, и доказали, что можем бороться с ней на равных. Конечно, обидно так покидать турнир, ведь у нас был шанс пройти дальше», — приводит слова Джана пресс-служба УЕФА.
Спорный пенальти помог Гвардиоле впервые выйти в полуфинал ЛЧ с «Ман Сити». Был ли фол?
«Боруссия» была близка к сенсации, но решение судьи изменило всё.
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