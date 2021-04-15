Илкай Гюндоган: «Ман Сити» доказал себе, что готов играть в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам четвертьфинального противостояния с дортмундской «Боруссией» (2:1, 2:1).
«Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. Тут нет проходных матчей. У «Боруссии» много достоинств. Я всегда говорил, что если она поймает свою игру, то ей по силам любой соперник. В первом тайме «Боруссия» была именно такой командой. Но на этой стадии турнира всё решают упорство, воля и характер. Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале.
Осознать, что перед тобой стоит непростая задача, — это первый шаг к успеху. Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы», — цитирует Гюндогана пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
- 15 апреля 2021
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