Юрген Клопп рассказал, уверен ли он в попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов – 2021/2022

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы команды попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Вчера, 14 апреля, английский клуб покинул Лигу чемпионов, не сумев пройти в четвертьфинале мадридский «Реал».
«Мы не глупы. Мы хотим получить то, что заработаем. Если мы не заработаем это сами, то с уважением отнесёмся к ситуации. Мы концентрируемся на том, что можем и должны сделать. Это нелегко. Мы пока не входим в четвёрку и в понедельник сыграем с „Лидсом“. Это будет непростой матч. „Лидс“ — команда, которая лучше всего готова в физическом плане в Премьер-лиге, так что нам самим придётся много бегать.
Уверен ли я, что нам удастся попасть в Лигу чемпионов? Дело не в уверенности. Я уверен, но это не значит, что мы в итоге туда попадём. Мы знаем, сколько у нас очков, знаем ситуацию в таблице. Мы не хотим много говорить об этом.
Это плохой момент. Мы хорошо играли в концовке и вырвали победу в матче с «Астон Виллой», хорошо играли с «Арсеналом» и не так хорошо с «Реалом», хотя и плохо мы не играли", — цитирует Клоппа Goal.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает шестое место.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
- 15 апреля 2021
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