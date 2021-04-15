Пост про Мбаппе в «твиттере» Фодена появился без ведома футболиста. Он был в ярости

Стали известны обстоятельства появления вызывающего поста в «твиттере» полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена.



Накануне, 14 апреля, «горожане» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграли на выезде дортмундскую «Боруссию» (2:1). Вскоре после финального свистка в аккаунте Фила появилось его фото с обращением к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе: «Ты готов?» Английская команда сыграет в полуфинале главного еврокубка именно с парижанами. Впоследствии твит был удалён.



Как сообщает Daily Mail, пост появился на странице Фодена без его ведома. Его опубликовали работники компании, которую футболист нанял для ведения соцсетей. Отмечается, что 20-летний хавбек пришёл в ярость, узнав, что такой твит появился без согласования с ним. В настоящее время Фил вместе со своими представителями раздумывают над тем, чтобы разорвать отношения с компанией.