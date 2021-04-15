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Вячеслав Малафеев назвал главное открытие сезона в РПЛ

Вячеслав Малафеев назвал главное открытие сезона в РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал главное открытие сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Мне нравится Денис Макаров из «Рубина», техникой он привлекает внимание к своей игре — впрочем, как и Хвича Кварацхелия. Также хотел бы отметить хорошую игру Даниила Лесового из «Динамо», который был в системе «Зенита». В нашем чемпионате достаточно хороших футболистов, разочарований особо нет», — цитируют Малафеева «Известия».

Денис Макаров выступает за «Рубин» с января 2020 года. 23-летний полузащитник из «Нефтехимика» за € 650 тыс. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Рубин» 26 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 3,5 млн.

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