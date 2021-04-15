Скаут Серии А: не исключаю, что после «Фиорентины» Кокорин может вернуться именно в «Сочи»

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал будущее нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Сначала надо понять, что ждёт саму «Фиорентину» летом. Сейчас в Италию из Америки прилетел президент клуба для встречи со спортивным директором. Он был на последнем матче против «Аталанты», который «Фиорентина» проиграла. У него могут быть вопросы по зимним трансферам. Это касается не только Кокорина.
Кокорина покупали за небольшие деньги — это было похоже на незначительную ставку в казино. Поставили на «зеро» в надежде сорвать банк, но если этого не случится — ничего страшного. Если говорить чисто со спортивной стороны, то приобретение футболистов зимой должно было быть более рациональным. В случае ещё одной травмы или неудачной игры в концовке сезона клуб наверняка будет рассматривать варианты с арендой Кокорина.
Он поспешил с уходом из «Сочи». На мой взгляд, ему стоило еще полгода поиграть за этот клуб. Там ему было комфортно. Не исключаю, что после «Фиорентины» он может вернуться именно в «Сочи». Если же сумеет подтвердить свой класс в оставшихся матчах Серии А, то останется в Италии», — цитирует Великих «Матч ТВ».
- 15 апреля 2021
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