Лукас Торрейра: я хочу сейчас же перейти в «Боку Хуниорс»

Уругвайский полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», подтвердил, что хочет вернуться в Южную Америку.
«Я хочу сейчас же перейти в „Боку Хуниорс“. Мне 25 лет, и я знаю, что этот клуб ставит перед собой большие цели. Я хотел бы радовать болельщиков, но понимаю, что это нелегко. „Боке“ следует договориться с „Арсеналом“ об аренде на год», — приводит слова Торрейры Goal со ссылкой на канал Perfil Bulos.
Лукас Торрейра перешёл в «Арсенал» летом 2018 года из «Сампдории», в составе которого впоследствии завоевал Кубок Англии. Сумма трансфера составила € 30 млн. Его контракт с «канонирами» действует до 30 июня 2023 года, однако у «Атлетико Мадрид» по условиям арендного соглашения есть право выкупа уругвайца.
Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»
- 15 апреля 2021
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