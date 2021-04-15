Экс-арбитр Егоров рассказал, как Виталий Денисов сломал ему нос мячом

Бывший судья Александр Егоров поделился мнением о том, нужно ли выкладывать в общий доступ переговоры судьи в поле и видеоассистента, рассказав комичную историю.
«Там может быть слишком много «пи-пи-пи». Одним таким словом порой легче объяснить ситуацию, чем сочинять литературный абзац. Вот как в горячке произносить «афроамериканец»? А услышат, воспримут как расизм. Да и тяжело будет слушать 90 минут технической речи с вкраплениями великого и могучего.
Помню, судил «Кубань» — «Локомотив». Виталик Денисов после срезки как даст мне с метра мячом в нос. Нокдаун! Слышу, стадион открыл счёт: «Раз, два, три…». Хором вся трибуна. А помощник в ухо: «Стой, блин (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), не падай! Стоять, сказал!» В перерыве глянул в зеркало — очковая кобра, синяки вокруг глаз, нос сломан. Кому-то интересно слушать, как меня коллеги подбадривали?» — цитирует Егорова «Матч ТВ».
- 15 апреля 2021
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