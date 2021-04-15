«РБ Лейпциг» определился с суммой, за которую готов отпустить Юлиана Нагельсмана
«РБ Лейпциг» не намерен расставаться с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, чей контракт рассчитан до лета 2023 года.
Как сообщает Sport1.de, клуб установил на специалиста высокий ценник на фоне слухов об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии». «Быки» не отпустят своего наставника меньше чем за € 15-20 млн.
Для сравнения, мёнхенгладбахская «Боруссия» выкупит у «Айнтрахта» контракт Адольфа Хюттера за € 7,5 млн, что является рекордным показателем для перехода тренера в Бундеслиге. Нынешний наставник чёрно-бело-зелёных Марко Розе летом присоединится к дортмундской «Боруссии» за € 5 млн.
«РБ Лейпциг» под руководством Нагельсмана, набрав 60 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
Нагельсман: никаких переговоров с «Баварией» нет. Понятия не имею, откуда Маттеус это взял
Рекомендуем вам
- 15 апреля 2021
-
12:00
-
11:44
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
10:59
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:12
-
09:57
-
09:47
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:08
-
04:09
-
03:24
-
02:59
-
02:31
-
02:10
-
01:56
-
01:42
-
01:21
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам