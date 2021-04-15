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«РБ Лейпциг» определился с суммой, за которую готов отпустить Юлиана Нагельсмана

«РБ Лейпциг» определился с суммой, за которую готов отпустить Юлиана Нагельсмана
Футбол / Германия 0

«РБ Лейпциг» не намерен расставаться с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, чей контракт рассчитан до лета 2023 года.

Как сообщает Sport1.de, клуб установил на специалиста высокий ценник на фоне слухов об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии». «Быки» не отпустят своего наставника меньше чем за € 15-20 млн.

Для сравнения, мёнхенгладбахская «Боруссия» выкупит у «Айнтрахта» контракт Адольфа Хюттера за € 7,5 млн, что является рекордным показателем для перехода тренера в Бундеслиге. Нынешний наставник чёрно-бело-зелёных Марко Розе летом присоединится к дортмундской «Боруссии» за € 5 млн.

«РБ Лейпциг» под руководством Нагельсмана, набрав 60 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

Нагельсман: никаких переговоров с «Баварией» нет. Понятия не имею, откуда Маттеус это взял
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