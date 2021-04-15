Шалимов принёс извинения за слова о полузащитнике «Спартака» Умярове

Бывший тренер «Краснодара» «Краснодара» Игорь Шалимов принёс извинения за слова о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове, сообщает «Матч ТВ». Специалист отметил, что перепутал Умярова с другим игроком.
«Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения», — ранее заявил Шалимов в эфире на канале «Матч ТВ».
Умяров является воспитанником «Чертаново». Футболист перешёл в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Наиля в € 2,7 млн.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21-м матче Российской Премьер-Лиги, в которых отдал три результативные передачи. Также Умяров сыграл три матча в Кубке России, не отметившись результативными действиями.
- 15 апреля 2021
-
12:00
-
11:44
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
10:59
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:12
-
09:57
-
09:47
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:08
-
04:09
-
03:24
-
02:59
-
02:31
-
02:10
-
01:56
-
01:42
-
01:21
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34