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Шалимов принёс извинения за слова о полузащитнике «Спартака» Умярове

Шалимов принёс извинения за слова о полузащитнике «Спартака» Умярове
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Краснодара» «Краснодара» Игорь Шалимов принёс извинения за слова о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове, сообщает «Матч ТВ». Специалист отметил, что перепутал Умярова с другим игроком.

«Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения», — ранее заявил Шалимов в эфире на канале «Матч ТВ».

Умяров является воспитанником «Чертаново». Футболист перешёл в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Наиля в € 2,7 млн.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21-м матче Российской Премьер-Лиги, в которых отдал три результативные передачи. Также Умяров сыграл три матча в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

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