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Егоров: поставил «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать

Егоров: поставил «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать
Футбол / РПЛ 0
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Бывший судья Александр Егоров рассказал, как подвергся травле после пенальти в ворота «Зенита».

«Понимаю страсти и эмоции болельщиков. Поставил, помню, «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сыну было лет 12-13, звонил всю ночь: «Пап, у тебя всё нормально? Не вздумай с собой ничего сделать». Удар по детской психике, хотя ребенок вообще ни при чём. Есть регламентированные наказания, в случае ошибки я должен их понести, вот и всё. Православный — стреляться не собираюсь», — цитирует Егорова «Матч ТВ».

Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС в мае 2018 года. В декабре 2019 года он покинул должность. 13 апреля Врио главы республики Мордовия Артём Здунов дал поручение экс-главе департамента судейства РФС, президенту федерации футбола Мордовии Александру Егорову возродить в регионе профессиональный футбольный клуб.

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