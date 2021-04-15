«Нам говорили, что это не нарушение». Тренер «Боруссии» недоволен пенальти в пользу «Сити»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о вылете команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити» в 1/4 финала (1:2, 1:2), а также выразил недовольство пенальти, назначенным в пользу «горожан» после попадания мяча в руку полузащитника Эмре Джана.
«Конечно, мы разочарованы. По итогам трёх четвертей противостояния мы шли дальше. «Ман Сити» великолепно сыграл в обоих матчах и заслужил выйти в полуфинал.
Тем не менее важнее, кто прошёл дальше, а не кто больше заслужил. Раздражает тот факт, что мы упустили путёвку в полуфинал, пропустив такие голы. Перед началом сезона нам чётко сказали: если игрок коснётся мяча головой и тот отскочит в его руку, это не будет считаться нарушением правил. В последние семь дней нам не очень везёт с судейством. Первый гол «Сити» стал для нас ударом. Мы хотели играть плотно как можно дольше и делали это долгое время. Теперь мы позволим себе потратить остаток дня на разочарование, а завтра придём в себя и начнём готовиться к следующему матчу», — цитирует Терзича пресс-служба «Боруссии».
- 15 апреля 2021
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