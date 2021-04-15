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Шалимов объяснил, почему неправильно назвал возраст полузащитника «Спартака» Умярова

Шалимов объяснил, почему неправильно назвал возраст полузащитника «Спартака» Умярова
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил, почему неправильно назвал возраст полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что он из сборной 96-го Хомухи. Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Но я потом извинился, сказал, что перепутал. Конечно, Умяров 2000 года рождения, ездил на молодёжный Евро, но почти не играл там, вот и вышло из головы. Я очень много футбола смотрю, столько игроков в голове, могу ошибиться.

«Спартак» сказал, что я таким образом хочу привлечь внимание? Они там совсем что ли? Мне не надо такой ерундой привлекать внимание. Пусть внимательнее смотрят эфиры. Раздули с нуля какую-то фигню», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Умяров является воспитанником «Чертаново». Футболист перешёл в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Наиля в € 2,7 млн.

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