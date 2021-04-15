«Локомотив» анонсировал матч с «Ростовом» с Камано в образе волшебника

«Локомотив» анонсировал матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится 17 апреля. В ролике нападающий железнодорожников Франсуа Камано предстал в образе волшебника. В видео «Локомотив» продемонстрировал мячи, забитые форвардом в Российской Премьер-Лиге.
«Волшебник Франсуа и его команда ждут вас на «РЖД Арене». Ещё больше магии уже в эту субботу!» — подписали ролик представители пресс-службы «Локомотива» в своём «твиттере».
Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Локомотива».
Напомним, в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Локомотив», набрав в 25 матчах 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
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