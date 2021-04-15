Симон Миньоле объяснил спад в игре Алисона Бекера

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле, ранее выступавший за «Ливерпуль», оценил спад в игре основного голкипера мерсисайдцев Алисона Бекера.

«Нынешнюю форму Алисона можно объяснить несколькими причинами. С одной стороны, он получил несколько травм, но также важно и то, что они потеряли Вирджила ван Дейка почти на весь сезон. «Ливерпуль» потерял в стабильности из-за этого.

Точно так же было, когда я играл за «Ливерпуль». Ван Дейк пришёл, когда я уже сидел на скамейке. Когда он начал играть, «Ливерпуль» перестал пропускать. Команда с ним и без него — это огромная разница», — приводит слова Миньоле Mirror со ссылкой на De Tribune.

Вчера, 14 апреля, «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. В турнирной таблице английской Премьер-лиги команда Юргена Клоппа занимает шестое место.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Астон Вилла»