Симон Миньоле объяснил спад в игре Алисона Бекера

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле, ранее выступавший за «Ливерпуль», оценил спад в игре основного голкипера мерсисайдцев Алисона Бекера.
«Нынешнюю форму Алисона можно объяснить несколькими причинами. С одной стороны, он получил несколько травм, но также важно и то, что они потеряли Вирджила ван Дейка почти на весь сезон. «Ливерпуль» потерял в стабильности из-за этого.
Точно так же было, когда я играл за «Ливерпуль». Ван Дейк пришёл, когда я уже сидел на скамейке. Когда он начал играть, «Ливерпуль» перестал пропускать. Команда с ним и без него — это огромная разница», — приводит слова Миньоле Mirror со ссылкой на De Tribune.
Вчера, 14 апреля, «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. В турнирной таблице английской Премьер-лиги команда Юргена Клоппа занимает шестое место.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
- 15 апреля 2021
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