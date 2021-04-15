Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит матч с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации», — цитирует главного тренера «Зенита» Сергея Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
Напомним, защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен получил повреждение мышечных тканей на одной из тренировок перед игрой 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
В 26-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» на поле стадиона «Краснодар». Старт встречи – в 19:00 мск. Первое место в турнирной таблице сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). Десятое место сохранил за собой «Краснодар» (34), который уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) в первом матче под руководством Виктора Гончаренко.
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