Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит матч с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации», — цитирует главного тренера «Зенита» Сергея Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.



Напомним, защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен получил повреждение мышечных тканей на одной из тренировок перед игрой 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



В 26-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» на поле стадиона «Краснодар». Старт встречи – в 19:00 мск. Первое место в турнирной таблице сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). Десятое место сохранил за собой «Краснодар» (34), который уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) в первом матче под руководством Виктора Гончаренко.

Ловрен получил травму и не сыграет с «Сочи»